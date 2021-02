Fryslân in achterhoede met aardgasvrije huizen: "Provincie ligt niet op koers"

Volgens Bouwe de Boern ligt Friesland hiermee niet op koers om in 2050 energieneutraal te zijn. "Er worden nu maar een paar honderd woningen per jaar gasloos gemakt, dat gaat echt niet snel genoeg. Als we in dit tempo doorgaan, dan wordt het niets in 2050. Er moet in de komende vijf jaar een enorme slag worden geslagen." De Boer zegt wel dat Fryslân hier niet uniek in is, want in heel Nederland gaat het niet snel genoeg.