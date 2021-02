Carport brandt uit in Harlingen; politie bewaakt gebied voor onderzoek

De brandweer had het vuur snel onder controle. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

Er zijn de afgelopen tijd geregeld brandjes in Harlingen. Vorige week zijn er nog twee auto's in brand gestoken. Op meerdere plekken in de Oosterparkwijk had de politie daarom camera's opgehangen, maar die zijn woensdag weggehaald.

De politie onderzoekt alle branden. De omgeving van de Koningin Julianalaan wordt op dit moment bewaakt tot het forensisch onderzoek is afgerond. Er is nog niemand aangehouden.