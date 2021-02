Sluiting dreigt voor MFG De Kompenije in Jubbega: "Geen perspectief meer" 

"Kijk, er wordt nog wel wat gewerkt door een kok", zegt Leistra als hij een rondleiding door het gebouw geeft. In de keuken werkt een kok rustig aan het eten voor het dorp. "We zijn begonnen met afhalen, om toch nog een beetje geld binnen te krijgen. Alles is welkom, dus mooi dat dit wat loopt. Er is een aantal aanvragen uit het dorp. Dat scheelt voor ons een beetje."

Waarde voor het dorp

Het multifunctionele centrum is van grote waarde voor het dorp. Er zit een school in, er wonen ouderen, maar ook is er een sporthal aanwezig en zit er een bibliotheek in. "Dat ligt allemaal door het coronavirus stil", vervolgt Leistra als hij een krantje van een tafel pakt. "Mensen komen niet meer. Nu moet ik wel zeggen dat corona alles in een versnelling heeft gebracht. De problemen liggen er al veel langer."