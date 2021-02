De Jong blij met spel tegen TOP Oss: "Leuke wedstrijd om naar te kijken"

"Ik denk dat het de eerste helft flink op en neer ging, beide kanten op. De tweede helft had het moeten worden afgemaakt. Ik vond het een leuke wedstrijd om te kijken. Terwijl ik niet over alles tevreden was, maar ik denk wel dat dit het meest belangrijke is," zo vindt De Jong.

Opstarten

De laatste doelpunten vielen in de eindfase. "Je wilt graag goed voetballen, maar we hebben twee weken niet gevoetbald. Het veld is ineens weer zacht. We hebben gekke omstandigheden gehad met sneeuw. En dan winnen we tocht met 3-0. We waren goed bezig, maar moeten ook weer even opnieuw opstarten."

De Jong is blij met de inzet van keeper Sonny Stevens. In de eerste helft wist de keeper een grote kans voor TOP Oss te keren. "Dit was een geweldig moment voor Stevens. Een geweldige keeper. Dan staat hij waar hij moet staan. Dat is geweldig."