De avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het eerdere vonnis van de rechter dat de avondklok van de baan is, weer geschrapt. Actiegroep Viruswaarheid had een zaak aangespannen. Het demissionair kabinet ging weer tegen de uitspraak van de rechter in en vroeg in een spoedappèl om de uitspraak aan de kant te leggen tot in ieder geval de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep, dat vrijdag is. Eerder op de dag was er veel onzekerheid, ook op straat in Fryslân.