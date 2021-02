Cambuur wint verdiend van TOP Oss, blijft ver op titelkoers

De wedstrijd begon met een fout van Doke Schmidt, die de bal niet goed terugspeelde op keeper Sonny Stevens, maar voor Cambuur liep het met een sisser af. Na een dik kwartier spelen kwamen de Leeuwarders tot een nieuwe kans, via aanwinst Nick Doodeman, maar zijn balletje op topschutter Robert Mühren werd weggewerkt.

Even later waren het de gasten met een goede kans op een doelpunt, maar keeper Sonny Stevens had een dubbele redding in huis, dus bleef het nog doelpuntloos. Even later is het Mühren die met een penalty het eerste doelpunt op het scorebord. Op wat kleine kansjes voor Oss na gebeurde er niet veel meer in de eerste helft.

De tweede helft was direct even spectaculair. Cambuur leek op 2-0 te komen, maar het doelpunt van Calvin Mac-Intosch werd afgekeurd vanwege buitenspel. Een tiental minuten later probeerde Issa Kallon de stand te verdubbelen, maar keeper Geens bokste de bal weg. Richting het einde van de wedstrijd gooiden de Leeuwarders het slot wel op de deur, door stifts van Giovanni Korte en Mühren, waarbij met name die van de topscorer er mocht zijn: hij stiftte de bal van een grote afstand over de machteloze keeper Geens van de bezoekers.