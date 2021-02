Oud-gedeputeerde en SP'er Michiel Schrier is de nieuwe burgemeester van Vlieland

Aan de procedure deden 27 personen mee: 14 mannen en 13 vrouwen. De vertrouwenscommissie zal Schrier voordragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eerste SP-burgemeester

Bijzonder is dat Schrier de eerste door de kroon benoemde SP-burgemeester is. Emile Roemer is ook burgemeester, maar hij is waarnemend in die functie. Tussen 2010 en 2013 was Yorick Haan burgemeester van Vlieland. Haan hoorde eerder ook bij de SP, maar richtte vervolgens de lokale partij Progressief Schiedam op.

In een eerste reactie laat Schier weten trots te zijn dat hij gekozen is voor deze baan. "Het leek me een prachtige functie. Toen dit voorbij kwam heb ik daarom niet lang getwijfeld. Ik ben bestuurlijk ingesteld, zo zal ik deze functie ook vervullen."

Tweede Vlieland-burgemeester in de familie

"De grootvader van mijn vrouw is tussen 1947 en 1955 ook burgemeester van Vlieland geweest," vertelt Schrier fierder. Hij heeft het over Johannes van den Bent (1910-2003), die een PvdA'er was en naast op Vlieland ook burgemeester in Rauwerderhem is geweest. "Dat ik nu ook burgemeester van Vlieland wordt is wel bijzonder. Zo komt alles toch weer mooi bij elkaar."