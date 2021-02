Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog komt bij Dockinga College

De Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog fuseert in de loop van dit jaar met het Dockinga College in Dokkum. De scholen werken al langer aan samenwerking, nu moet het ministerie van Onderwijs nog officieel toestemming geven. De Inspecteur Boelensschool was te klein, de laatste jaren schommelde het aantal leerlingen tussen de 20 en de 30.