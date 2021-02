Massaal minder bruiloften: Thea's trouwjurk hangt nog in de kast

De agenda van weddingplanner Maria van Tuinen was in 2020 bijna leeg. En ook voor 2021 worden steeds meer trouwerijen afgezegd. "Eigenlijk kunnen we wel stellen dat 2020 en 2021 verloren trouwjaren zijn", zegt Van Tuinen. "Vooral de bruiden die al een keer de bruiloft hebben verzet in 2020 zijn heel verdrietig. Maar ze voelen ook berusting op een gegeven moment".

Wel of niet

Volgens Van Tuinen willen de stellen alles er op en er aan, een feest met knuffelen en dansen, en nemen ze weer contact met haar op zodra het weer kan. Ze heeft ook meegemaakt dat een stel besloot sowieso niet meer te trouwen: "Omdat ze elkaar toch niet zo leuk bleken te vinden in coronatijd. Het is verdrietig dat ook dat kan gebeuren". Maar zo nu en dan wordt er wel getrouwd in coronatijd. Het gaat dan om bruiloften van bijvoorbeeld mensen die zieke ouders hebben of een dagprogramma het meest belangrijk vinden en een feest later wel willen doen. Maria van Tuinen heeft een baan naast het plannen van bruiloften, maar ze ziet wel dat er veel collega's zijn die het zwaar hebben.