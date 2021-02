IJsweer succes voor verenigingen: ijsclub Goutum heeft er 200 leden bij

"De nieuwe leden kwamen er met tientallen per uur bij," zegt Drost. Dat komt ook omdat de ijsclub bij Goutum werkt met een 'gezinslidmaatschap,' zodat meteen het hele gezin is ingeschreven. "Al die mensen moeten ook een plek hebben op de baan, dat kon in het kader van corona natuurlijk niet. Dus toen hebben we de inschrijving gestopt. Helaas voor hen die te laat waren, maar het is maar zo."

Wie voor de komende ijsdagen beter voorbereid wil zijn, kan zich nu weer inschrijven bij de ijsclub in Goutum. "Hopelijk kunnen we volgend jaar weer schaatsen en is corona voorbij. Dan kunnen er ook wat meer mensen op de baan." Dat zal echter nog wel even duren. "Het wordt kortebroekenweer dit weekend."