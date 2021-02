Eeuwenoude sport zorgt in Earnewâld voor ijspret: 'piksjitte'

Het werkt met houtjes, waar lood in zit. Daarmee moet een ander houten blok worden geraakt, waar centen op liggen. Vallen die er af en liggen de munten met de kop omhoog, dan heeft de speler ze gewonnen.

Fries kampioenschap

"Vroeger deed men dit in heel Fryslân wel. De schippers en de rietsnijders die nog niet te varen konden of naar het veld konden, zij deden aan piksjitten. Voor hun plezier," geeft Wester aan. "Destijds was het ook wel in Oppenhuizen en Uitwellingerga, Sloten en Wergea. Er is wel een Fries kampioenschap geweest. Vijftig man op It Wiid, 's middags aan de snert en de berenburg. Maar een Fries kampioenschap durven we niet niet aan met het ijs."

Piksjitparkeerterrein

IJs is precies het grote probleem: dat is nodig voor het piksjitten. En dat er ijs ligt, gebeurt vandaag de dag steeds minder. "De laatste keer hebben we het op stenen gedaan, toen het had geijzeld. Op een parkeer terrein. Maar ja. Dat is het niet."