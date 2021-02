VIDEO: onzekerheid over de avondklok

Hoe het precies komt met de avondklok is nog steeds onduidelijk. Na een rechtszaak besliste een rechter dat de avondklok per direct van de baan was. Maar het demissionaire kabinet wil dat de avondklok blijft en heeft ingezet op een hoger beroep. Met een verzoek tot wraking door Viruswaarheid loopt het besluit nog meer vertraging op. Veel onzekerheid dus. Op de Friese straten liepen de reacties uiteen: de een vindt wat meer vrijheid wel goed, de ander is bang voor de gevolgen van het virus.