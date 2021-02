Gedeputeerde Poepjes wil oud-winnaars 'Gysbert' spreken over zorgen

De adviescommissie vervult de rol van een jury. Zij brengt advies uit over wie de prijs moet winnen. De provincie neemt dat advies over en benoemt de winnaar. De jury bestaat dit jaar uit Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde. Heeg werkt als freelance acteur voor televisie en diverse theatergezelschappen. Hilarides is schrijver en cultuurmaker. Van der Velde is woordvoerder en beleidsstrateeg bij de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en Afrika-deskundige. Hij was ook meer dan tien jaar bestuurslid van Tresoar.

Niet alleen literair specialisten in jury

Volgens de vier eerdere winnaars is er een groot verschil tussen de Gysbert Japicxprijs en de P.C. Hooftprijs, de belangrijkste prijs voor Nederlandstalig werk. In de jury van deze laatste zitten alleen specialisten op literair terrein, in de Friese niet, schrijven Dam, Van der Meer, Tiemersma en De Vries. "Wij willen als literaire schrijvers, als liefhebbers van Friese literatuur én als de Gysbert-laureaten van 2019, 2017, 2015 en 2005, onze zorg hierover uitspreken."