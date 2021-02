Zo zien de scheuren in de Oldehove er uit: "Wel erger dan we dachten"

De Oldehove staat scheef, maar zal niet omvallen. "Die vraag kan ik snel beantwoorden: natuurlijk niet. De toren staat al heel lang scheef. De vloer waar de klokken op staan zit er ook mooi recht in. Dat wil zeggen dat de toren in 1910 ook al scheef stond."

De bedoeling was aanvankelijk om wat onderhoud te doen aan de staalconstructie van de vloer en om wat metselwerk op te knappen. "Maar toen bleek dat er op een hoogte van 14 meter vanaf de eerste verdieping toch meer aan de hand was," zegt Jorritsma. "De stalen leggers die tussen de gewelven zitten waren flink aangetast. Maar goed, maar zo'n 110 jaar houdt het een keer op. We hebben nu besloten om een imitatie te maken van de vloer. Om zo wel eer en recht te doen aan het mooie gebouw."

Vloer kan niet worden behouden

De vloer die er nu in zit kan - jammer genoeg, zo vindt Jorritsma - niet worden behouden. "De restauratie-aannemer heeft wel geprobeerd om zoveel mogelijk materiaal te sparen. Want je gaat wel voorzichtig om met een monument. Behouden lukt niet helemaal, daarom gaan we voor een goede imitatie van de oude vloer. Dat is eigenlijk in ons vakgebied de laatste keuze die je wilt maken. Maar in goed overleg met de instanties zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Welstands- en Monumentenzorg en de gemeente hebben we besloten voor zo'n imitatie te gaan."

Jorritsma wil de ophef over de toren wel wat tot bedaren brengen. "Het is maar een klein deel van de toren. Het is niet goed, maar gelukkig is de hoofddraagconstructie van de klokken nog in een aardig goede staat. Met deze behandeling kunnen we de grote stalen klokkenstoel weer goed conserveren en in de verf zetten."

Paar maanden werk

De projectleider denkt dat het werk een paar maanden zal duren. "We zijn nu met de voorbereiding bezig, want alle instanties moeten erbij worden betrokken en we hebben een vergunning nodig. We hopen voor het toeristenseizoen weer zoveel mogelijk klaar te zijn."