Operaasje Fryske Flagge: Douwe van der Meer in Instanboel: "Weekends binnen blijven"

Douwe woont sinds oktober in Istanboel. Hij heeft geen Friese vlag aan de muur hangen, zoals toen hij in Georgië woonde. In Istanboel is Douwe te herkennen aan zijn Friese mondkapje en Friese sjaal. De fles Beerenburg die hij meegenomen heeft, is helaas allang op. "Ik mocht maar één fles drank meenemen."

Zijn interesse voor Turkije ontstond toen hij als student Internationale Betrekkingen op uitwisseling in Ankara woonde. Daar is hij langer gebleven dan aanvankelijk gepland. Afgelopen jaar wilde hij een master doen. Dat kon alleen online, dat zag hij niet zitten en daarom heeft hij nu een tussenjaar opgenomen. Hij werkt en volgt een taalcursus Turks.

Het is hier prima vol te houden, vertelt Douwe. "Het leven is goed en best wel goedkoop." Hij woont in een appartementencomplex aan de Bosporus. "Ik woon hier nu met drie Kroaten, een Marokkaan en ook een Turk. Hij is professioneel worstelaar en volgt een topsportdieet van 4000 calorieën per dag. Hij staat veel in de keuken en dan eten we samen. Met hem oefen ik de Turkse taal en hij leert weer Engels van mij."

De kost verdient Douwe met online werk voor een Nederlands bedrijf dat onderwijsmateriaal ontwikkelt. Hij maakt meerkeuzevragen voor het vak economie. Het salaris is naar Nederlandse maatstaven en dat is voordelig, want het leven is veel goedkoper in Turkije. Dus kun je meer met het geld.

In Turkije is ook een avondklok ingesteld vanwege corona. Wat daar nog extra bijkomt, is dat je in het weekend helemaal niet naar buiten mag. "Het is hier strenger dan in Nederland." Buitenlandse toeristen mogen nog wel buiten komen, maar daarvoor is Douwe al te lang in het land. Hij weet nog niet hoelang nog hij in Turkije blijft. Hij heeft een verblijfsvergunning aangevraagd, dus dat is nog afwachten.