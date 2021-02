Vier verdachten voor de rechter voor overval op oude vrouw in Drachten

Justitie eist 3,5 jaar cel tegen een 19-jarige man zonder vaste woonplaats, vanwege een overval op een 93-jarige vrouw in Drachten. Het slachtoffer werd in oktober 2019 thuis overvallen door twee mannen, twee anderen bleven buiten op de uitkijk staan. De overvallers meenden dat er veel geld te halen was. Terwijl een van hen het huis doorzocht, hield de andere het slachtoffer in bedwang. Ze vluchtten met een geldkistje, waar wat oude munten in zaten en brieven van haar overleden man.