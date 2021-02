Stationskwartier Leeuwarden: van postsorteercentrum tot moderne werkplek

Een sterk punt vindt Hoekstra de locatie. "Het is naast het trein- en busstation, dus er is een goede verbinding met Groningen en het is bij de invalsweg Leeuwarden in. Bovendien zijn er 250 parkeerplaatsen." De locatie heeft ook al een nieuwe naam: Stationskwartier Leeuwarden.

Het gebouw zal de komende tijd worden opgeknapt, zo wordt het fossielfrij gemaakt. "Eerst knappen we de entree op de begane grond op. We willen het beton weer zichtbaar maken in de stijl van het brutalisme." In de tussentijd zijn nieuwe huurders al wel welkom. "Er zijn zo'n 5 tot 10 huurders die er nu al inzitten of die de komende tijd komen en wij zijn met 15 huurders in gesprek." Het is ook de bedoeling dat er horeca in komt, ook daar lopen gesprekken over.