Watersportverbond: Maak Lauwersmeer bij Dokkumer Nieuwe Zijlen dieper

Het Watersportverbond wil dat het stuk Lauwersmeer bij Dokkumer Nieuwe Zijlen wordt uitgediept. De vaargeul moet ook breder worden op de plek waar het Dokkumer Djip via een spuisluis in het Lauwersmeer uitmondt. De geul is zo smal dat schepen regelmatig aan de grond lopen, zegt het Watersportverbond.