Tjongerschans dinsdag weer extra aan het werk om ijsslachtoffers te helpen

De afgelopen dagen heeft Tjongerschans veertig mensen geopereerd die slachtoffer zijn geworden van het ijs. In totaal hebben de afgelopen dagen meer dan 200 ijsslachtoffers een bezoek aan dit ziekenhuis gebracht.

"Het is echt druk geweest de voorbije dagen", zegt Johan Beugeling. Hij is teamleider op de operatiekamers. "Dankzij de inzet van heel veel extra mensen zijn we in staat om deze extra zorg te leveren, bovenop de zorg die al gepland stond. Want die wilden we per se niet afzeggen."

Nog 30 mensen op de lijst

"Op dit moment hebben we nog ongeveer 30 mensen op de lijst staan om te opereren", zegt Beugeling. "We gaan deze mensen zo snel als mogelijk helpen."