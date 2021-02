Eerste coronavacinaties op Ameland: Anton en Annie zijn blij dat het zover is

Anton Brouwer (86) en Annie IJsselmuiden (84) waren dinsdag als eersten aan de beurt. Annie is blij dat ze het gedaan heeft, want stel je voor dat je het krijgt, en nooit weet beter wordt, zegt ze. Zulke dingen doen we wel aan mee. Het is ervoor, vult haar man aan. Als je zo oud bent als wij, dan heb je niet veel te verspelen. Annie en Anton waren onlangs 60 jaar getrouwd. De burgemeester is even bij ze geweest, maar een feestje mocht niet, vanwege corona.