Rutte: "We roepen iedereen op om zich aan de avondklok te houden"

Premier Rutte vraagt iedereen om nog steeds 's avonds voor 21.00 uur thuis te zijn. De rechter zette vanochtend een streep door de avondklok. "Maar we roepen iedereen op om zich aan de avondklok te houden", zegt Rutte. "Het is van belang dat we onze sociale contacten zoveel mogelijk beperken. Doe dat voor jezelf, maar ook voor elkaar."