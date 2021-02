MKB Noord: Steunpakketten houden economie overeind, nog geen ontslagen en failissementen

De Nederlandse economie is het afgelopen jaar met 3,8 procent gekrompen. Dat is de grootste krimp ooit gemeten, ook groter dan in het crisisjaar 2009. Vooral het sluiten van de horeca zorgt ervoor dat mensen minder geld uitgeven. Ook naar recreate en cultuur ging minder geld. De krimp was wel een stuk minder dan in andere eurolanden.

In Fryslân vallen de grootste klappen in de horeca, de cultuur en bij evenementen. Winkels in de binnensteden hebben het ook zwaar met de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels. Walstra ziet in het Noorden ook lichtpuntjes. Zo helpen bedrijven elkaar, bijvoorbeeld met een geld-actie.