Advocaat: Avondklokboetes waren 'ten onrechte', moeten teruggedraaid worden

Eerder op de dag bepaalde de rechter dat de avondklok per direct van tafel moet. De maatregel was ingesteld op basis van een noodwet, maar volgens de rechter is er geen sprake van een noodsituatie "zoals het geval is bij een dijkdoorbraak".

Met het vonnis krijgt Rutte een tik op de vingers, zegt Canoy. Er was genoeg tijd voor de Tweede Kamer om bij elkaar te komen, en een formeel besluit te nemen over de avondklok. De Kamer heeft zelfs gedebatteerd over de maatregel. "Dan is superspoed niet aan de orde", seit Canoy.

Hij wijst erop dat het om een voorlopig oordeel gaat. "We moeten het ermee doen, het vonnis gaat meteen in werking. Een andere rechter kan anders reageren, maar ik zie dat zwaar in."

De rechter is duidelijk, zegt Canoy. "Deze regeling is ten onrechte geactiveerd. Hij had niet mogen werken. Bekeuringen waren dus ten onrechte. Ze moeten teruggedraaid worden. Ze komen te vervallen, denk ik."

Alleen al in de gemeente Leeuwarden zijn in de afgelopen tijd honderden boetes uitgedeeld aan mensen die 's avonds na negen uur nog op straat waren.