Handtekeningen voor verlenging azc Balk: "Een azc verbonden met de samenleving"

Egbert Kroes, één van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie in Balk, is er zeker van dat er draagvlak is. Het azc is verbonden met de gemeenschap in Balk, zegt hij. Zo houdt de kerk taalcursussen, en koffieochtenden waar bewoners welkom zijn. Bovendien doen er ook asielzoekers mee aan het hardloopevenement Gaasterlânrun. In het eerste jaar waren dat een paar, later werden het meer. De deelnemende asielzoekers krijgen schoenen van andere hardlopers.