Grootste Friestalig muziekfestival gaat niet door: "We hopen op een livestream"

De organisatie hoopt dat er een online alternatief kan komen, maar dat is nog niet zeker, zegt Pieter de Boer van Aaipop. Vorig jaar kon er op het laatste moment nog online wat geregeld worden.

Het festival is altijd op eerste paasdag. Dit jaar valt die dag op 5 april. Het is nu nog niet duidelijk wat de coronamaatregels zijn, zegt De Boer. "We zijn nog druk aan het kijken wat er kan en wat er mag. Er gebeurt zeker wat online."

De Boer wacht op Rutte, en nieuwe maatregels. Maar hij wacht ook op de gemeente, die een vergunning moet geven. "We hopen op een livestream, met een band, of meerdere bands. Maar dan moeten mensen wel bij elkaar mogen komen. Als dat niet kan, wordt het heel lastig voor ons."

"Wij staan voor de Friese muziek. Die willen we een podium geven. Vorig jaar deden we dat online. Dat willen we dit jaar weer. Een heel festival op touw zetten, met tweeduizend bezoekers, dat kan natuurlijk niet."