Eerste vaccinatie op Waddeneilanden: "Het is geen dagelijkse operatie"

Een speciale ploeg van de GGD gaat naar de eilanden, zodat bewoners de boot niet op hoeven. Leeuwarden is net te ver weg, zegt Van Mourik. "Het kan wel twee uur duren voordat je er bent. Voor iemand met een broze gezondheid is dat toch wel erg lastig."

Volgens de GGD zijn er op de eilanden veel mensen die een vaccin willen. "Van de totale groep die we gaan vaccineren, heeft 97 procent een afspraak gemaakt. Dat is ontzettend hoog, daar zijn we heel blij mee.

Tweede vaccin ook op de eilanden

De tweede vaccinatieronde is ook weer op de eilanden, zegt Van Mourik. "We komen graag terug, we willen de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk houden."

Er zijn 120 vaccins beschikbaar voor zorgmedewerkers op Ameland en de rest gaat naar de 75-plussers op het eiland. Een dag na Ameland zijn woensdag de inwoners van Vlieland en Schiermonnikoog aan de beurt. Vanwege het beperkte aantal inwoners van deze eilanden worden daar alle 60-plussers en zorgmedewerkers gevaccineerd.

Vlieland en Schiermonnikoohg zijn te klein

In totaal gaan er 350 vaccins naar Vlieland en 400 naar Schiermonnikoog. Dat is zo'n beetje het minumum, zegt Van Mourik. "Anders regel je heel veel voor heel weinig mensen. Dat wordt te duur."

Als laatste worden donderdag en vrijdag de 75-plussers en zorgmedewerkers van Terschelling gevaccineerd. Het gaat hier om 175 zorgmedewerkers en 525 inwoners.

De GGD zet groot in. "We zijn hier met veel mensen een behoorlijke tijd mee bezig. Het is geen dagelijkse operatie, zeker niet."