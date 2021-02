Michel Vlap debuteert met treffer, assist en gelijkspel tegen Bayern

In de negende minuut maakte hij de 0-1 en een halfuur later gaf hij de assist voor de 0-2. Daardoor stond het bij rust verrassend 0-2 voor Bielefeld. Bayern München is de nummer één van Duitsland; Bielefeld begon aan de wedstrijd als de nummer 15.

Vlap kwam over van het Belgische Anderlecht, waar hij dit seizoen minder aan spelen toekwam. Tussen 2016 en 2019 speelde de Sneker 59 wedstrijden voor SC Heerenveen. Daarin maakte hij twintig doelpunten.

Na ruim een uur werd Vlap in zijn debuutwedstrijd in de Bundesliga van het veld gehaald. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in gelijkspel: 3-3.