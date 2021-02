Hoe betrek je jongeren meer bij de politiek?

De PvdA-fractie wil het vertrouwen onder jongeren vergroten. Dat begint volgens hen met de vraag hoe ze zelf betrokken zouden willen worden en welke ideeën ze hebben over politiek. De partij wil dat de provincie dat onderzoekt door het hen zelf te vragen.

Motie

Dat zou kunnen via een digitaal platform, dat de provincie wil gaan oprichten, waarmee burgers directe inspraak hebben over politieke thema's en ontwikkelingen. De PvdA-fractie wil dat dit platform het eerst wordt ingezet onder de Friese jongeren. Daarom dient de partij op de Statenvergadering van komende woensdag een motie in.

Tienskip, een organisatie voor en door jongeren, zet zich al een aantal jaar in om de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen. "Wij zijn hard bezig om daar verandering in te brengen", zegt Jeppe Kok van Tienskip.

Jongeren zijn niet één groep

Die kloof wordt volgens Kok veroorzaakt doordat er in de politiek onderwerpen besproken worden waar de jongeren nog niet aan toe zijn. "Daar hebben ze niet meteen een beeld bij, waardoor het verder bij hen vandaan kan staan." Volgens Kok moet je de jongeren daarom niet als één groep zien. "Jongeren zijn net zoals ouderen: links, recht, progressief, conservatief. Ze zijn niet één groep en dat wordt wel eens vergeten."