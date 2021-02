Van Hall Larenstein heeft unieke kunstkoe voor inseminatie-onderwijs

Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden heeft sinds deze week bijzonder nieuw lesmateriaal. Kunstkoe Henryetta is een trainingsmodel-koe, bedoeld voor inseminatietraining. In de koe zitten raampjes zodat de docent kan meekijken of de student het goed doet. De koe is volgens Van Hall Larenstein uniek onder hogescholen in het Noorden en tilt het agrarisch onderwijs naar een hoger niveau.