Hoe houd je je schaatsen goed nu ze weer naar zolder gaan?

Wat betekent dat, de schaatsen 'in en uit het vet'?

"In het vet zetten, betekent dat de schaatsen niet kunnen gaan oxideren, dus niet kunnen gaan roesten." Dat invetten kan volgens Vlap gewoon met wat vaseline. De meeste mensen doen dat volgens hem gelukkig wel, want anders levert het je veel extra werk op. "Anders moeten we wel heel veel schaatsen maken."

Moet ik de schaatsen na de winter eerst laten slijpen?

Net voordat het schaatsweer werd, ging iedereen massaal naar de schaatsenslijper. "Maar het is heel verstandig om de schaatsen gelijk na de winter, dus nu, goed op te bergen. Dat betekent: eerst goed laten slijpen, zodat ze scherp zijn."

En daarna?

"Daarna moet je ze goed droog bewaren. Niet in een hoes, want daar zit mogelijk nog vocht in. Dat kan na een jaar toch nog tot roest leiden. Volgend jaar haal je er een doekje overheen, zodat het vet eraf is, en dan kun je weer los."