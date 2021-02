KNSB trots op Friese schaatsbubbel

De schaatsbubbel is volgens technisch directeur Remy de Wit van de KNSB heel goed gelukt en zonder grote incidenten verlopen. Hierdoor is volgens hem het schaatsseizoen toch nog geslaagd. Volgens De Wit zal de ISU naar alle waarschijnlijkheid vaker gebruikmaken van dit concept wanneer de coronacrisis blijft aanhouden.

Ook Thialf-directeur Marc Winters kijkt met tevredenheid terug op de schaatsbubbel. "Het was een bijzondere afsluiting van een bijzonder seizoen. Als kers op de taart was er gister nog een wereldrecord", zegt Winters, doelend op het zilver van Jorrit Bergsma op de 10.000 meter op het WK afstanden. "Het is gelukt om met z'n allen Thialf vrij te houden van corona. Dat is heel knap."