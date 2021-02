Basisdebuut voor Nick Doodeman bij SC Cambuur

Na TOP Oss volgen er in korte tijd nog twee wedstrijden. Vrijdag uit tegen Jong Ajax en dan maandag uit naar Jong FC Utrecht. Daar heeft Cambuur in de belasting rekening mee gehouden tijdens de training, vertelt De Jong. "We hebben een paar keer elf tegen elf gespeeld, dus we hebben wel goed nagedacht over hoe we het voor elkaar kunnen krijgen."

De kans is wel groot dat niet alle spelers drie keer negentig minuten kunnen maken. En dus moet De Jong waarschijnlijk ook een beroep doen op spelers die normaal gesproken op de bank zitten. "Ja, daar houd ik wel rekening mee. Dus we zullen wel zien of we wat vaker kunnen wisselen. Dat heb ik nu al een beetje in mijn hoofd, maar de wedstrijden moeten ook uitwijzen dat het kan."