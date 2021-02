Stationskat Bella na een maand weer gevonden: "Ik wou dat ze het verhaal kon vertellen"

Wie wel eens de trein in Leeuwarden pakt, is haar mogelijk wel eens tegengekomen: Bella de stationskat. Bella vindt het fijn om te knuffelen met wachtende reizigers. Maar sinds december was ze vermist. Na weken spoorloos te zijn geweest, is ze terug. Niet in Fryslân, maar in Roden in Drenthe. Haar baasje heeft Bella vandaag opgehaald.