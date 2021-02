Bella de Leeuwarder Stationskat terecht na meer dan een maand vermissing

"JAAAAAAAAAAAAAAA, BELLA IS GEVONDEN!!", begint het bericht op de persoonlijke Facebookpagina van poes Bella. De Jong werd maandagmiddag gebeld door een vrouw uit het Drentse Roden, die haar vertelde dat Bella daar al een tijdje rondzwierf. De vrouw wist niet dat het ging om een kat die haar huis kwijt was. Ze hebben Bella in huis genomen en gingen maandag naar de dierenarts, om te kijken of het beestje een chip had. Zo kwamen ze bij Ingeborg terecht.

Dankbaar

"Ze is sterk vermagerd en heeft afgeknipte snorharen, maar verder is alles heel goed", schrijft Ingeborg. "Ze is niet bang, maar een echt knuffelkont zoals wij haar kennen." Het baasje zegt de mensen die Bella hebben opgevangen, zeer dankbaar te zijn. Waarschijnlijk heeft de poes lange tijd op straat geleefd, terwijl het erg koud was de afgelopen week. "Mensen ik kan jullie niet vertellen wat ik nu voel, maar het zijn tranen van blijdschap."

Ingeborg haalt Bella dinsdagmorgen op. "Ik kan niet wachten om haar te knuffelen en weer bij ons te hebben."