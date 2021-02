Elfstedentochtschaatsers blikken terug: Geen kruisje, maar avondklokboete is ook een aandenken

Mulder deed een oproep in de appgroep van zijn fietsgroepje: wie wil mee de Elfstedentocht schaatsen? Daar kwamen vier reacties op. "Ik mocht van mijn vrouw de tocht niet alleen schaatsen en op het laatste bleef alleen Douma over. Voordat hij ook kon afhaken, heb ik snel op hem ingepraat en heb ik hem toch zover gekregen. Als we later oud zijn, kunnen we hier met plezier aan terug denken."

Onbegrip

Mulder zegt niet één slechte reactie te hebben gekregen. Wel dat mensen het onderweg bijna niet konden geloven. "Zo moesten we in Harlingen een stukje lopen. Om bij het Prinses Margrietkanaal te komen, moesten we een paar straten door. We vroegen de route, maar de mensen begrepen het niet. "Dat kan niet, dat is veel te ver weg", zeiden ze."

Boete voor negeren avondklok

Bij de finish in Leeuwarden kregen ze ook nog een boete van de politie. Ze hadden zich niet aan de avondklok gehouden. "Die boete was niet leuk", zegt Mulder. "Maar aan de andere kant, we hebben dan wel geen Elfstedenkruisje gekregen, zo hebben we toch een aandenken."

Zondag deed alles hem nog pijn na de schaatstocht van 200 km, nu alleen nog de kuiten. Hij is trots op zijn prestatie. "Dit nemen ze ons nooit weer af."