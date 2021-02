VIDEO: Makers film Stjer zoeken Friese doventolk

De makers van de Friese action comedy zoeken een doventolk. De film gaat over een seriemoordenaar. Die heeft al twee Friese sterren laten sterven en frontman Emiel van De Hûnekop ziet de bui al hangen. Hij wil geen zanger meer zijn en laat een zwerver zijn plek in de band innemen. Op een persconferentie kondigt hij aan dat hij voortaan manager is. Voor die persconferentie zoeken ze nu een Friese doventolk. Het moet wel een echte zijn, niet iemand die maar wat staat te gebaren, zegt Emiel.