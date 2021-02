Liefde in de lucht: eerste nestcambeelden van zeearenden in Alde Feanen

It Fryske Gea heeft zondag, op Valentijnsdag, de eerste nestcambeelden van de zeearenden in natuurgebied de Alde Feanen naar buiten gebracht. Ditzelfde zeearendkoppel zette voorgaande jaren kijkers op het verkeerde been door een nest te bouwen voor de camera, maar ergens anders succesvol te broeden. Op die plek hangt dit jaar de nestcam.