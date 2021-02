VIDEO: Brent Bergsma (2) zet eerste stapjes op het ijs, terwijl vader Jorrit WK-zilver pakt

In Thialf werd dit weekend schaatsgeschiedenis geschreven door de Zweed Nils van der Poel met een nieuw wereldrecord op de tien kilometer. Maar vijftien kilometer verderop in Aldeboarn, was dit weekend een voor Fryslân misschien nog wel historischer moment: de eerste stapjes van Brent Bergsma op het ijs. Hij is de tweejarige zoon van Jorrit en Heather Bergsma, samen goed voor acht wereldtitels en vier olympische medailles. Na zijn avontuur op het ijs keek hij met zijn moeder en zusje Barbara hoe zijn vader zilver won op de 10 kilometer.