GGD loopt achterstand op: 800 vaccinaties later vanwege ijzel

Het was al de tweede keer in korte tijd dat het weer voor vertraging zorgde bij de Friese test- en vaccinatielocaties. Vorige week waren ze ook al dicht. Toen gaf het KNMI ook code rood vanwege het extreme winterweer.

De mensen die maandagochtend niet konden komen, moeten nu opnieuw een afspraak maken, zegt Nils van Mourik van de GGD Fryslân. De gezondheidsdienst zet een extra 'prikstraat' in om de achterstand in te halen.

Elk vaccin zijn eigen kleur

Voor de zorgmedewerkers die het vaccin AstraZeneca krijgen, is één dag met die extra prikcapaciteit voldoede, voor de ouderen die Pfizer krijgen toegediend en die talrijker zijn in aantal zijn twee dagen noodzakelijk. De verschillen tussen de twee vaccins zijn met kleuren aangegeven. Die kleuren staan ook op de papieren en op de koelkasten waarin het middel bewaard wordt.

Blaastest voorlopig afgeblazen

De proef met de coronablaastest in Drachten gaat voorlopig niet door. In Amsterdam was deze methode al in gebruik, echter vanwege tegenvallende resultaten is deze opsporingsmethode van het coronavirus in het hele land stilgezet. In Drachten waren medewerkers speciaal opgeleid voor de proef. Of en wanneer de coronablaastest weer gaat beginnen, is nog niet bekend. Tot die tijd moeten mensen het doen met het lange stokje in de neus en in de keel.