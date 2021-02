Druk op ziekenhuizen houdt aan: extra operaties door ijzel

In Drachten werden in totaal 110 mensen met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Nij Smellinghe had van tevoren al rekening gehouden met een grotere toeloop en had daarom extra personeel ingezet.

Slapen in het ziekenhuis

In het Antoniusziekenhuis in Sneek is een deel van het personeel de nacht van zondag op maandag blijven slapen. Ze waren bang dat ze door de gladheid anders niet op het werk konden komen.

In Sneek verwacht men dat er ook de komende dagen meer slachtoffers bij komen, omdat veel mensen dit weekend niet terecht konden bij de Dokterswacht. Die was overbelast en sommige mensen zullen daarom mogelijk pas maandag of dinsdag binnen komen als ze toch iets hebben gebroken, zo laat een woordvoerder weten. Ook in Sneek zal hoe dan ook de komende dagen extra geopereerd moeten worden. Men hoopt dat te kunnen doen met de bestaande bezetting.

Strakke planning operatiekamers

De andere Friese ziekenhuizen houden ook rekening met extra drukte in de operatiekamers door de ijspret en de ijzelgladheid. Omdat vanwege het coronavirus in sommige gevallen niet alle operatiekamers gebruikt kunnen worden, moet er volgens een woordvoerder van een van de ziekenhuizen strak gepland worden. Maar ze kunnen het aan, zegt de woordvoerder.