Aantal coronaopnames Friese ziekenhuizen licht gedaald

In de provincie Groningen lagen maandag ook 64 coronapatiënten in het ziekenhuis. Met achttien IC-opnames telde Groningen er één minder dan Fryslân. En in Drenthe zijn in totaal achttien coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, van wie er negen op de intensive care liggen.

De cijfers worden drie keer per week bekendgemaakt door het Acute Zorgnetwerk, op maandag, woensdag en vrijdag.