Metalfestival Into the Grave gaat ook dit jaar niet door vanwege het coronavirus

Het metalfestival Into the Grave in Leeuwarden gaat ook dit jaar niet door vanwege het coronavirus. De organisatie zegt dat het einde van de coronaproblemen wel in zicht is, omdat er nu een vaccin tegen het virus is. Maar het coronavaccin komt te laat om dit jaar een festival te organiseren. Into the Grave stond gepland voor 11, 12 en 13 juni.