Eerste-hulp-arts: "We hebben drie keer zo veel patiënten gezien dit weekend"

Zaterdag was met stip de drukste dag in het Antoniusziekenhuis, maar de drukte begon al op donderdag, vertelt dokter Kroon. "Het waren vooral oudere schaatsers. Dat kan komen door de slechte ijskwaliteit, maar ook omdat mensen al heel lang niet meer hebben geschaatst."

Alles opgeschaald

Vanwege de verwachte drukte had het ziekenhuis in Sneek de personele bezetting fiks opgeschroefd. "We hadden meer dokters op de spoedeisende hulp, extra verpleegkundigen, extra gipsverbandmeesters, radiologielaboranten en extra chirurgen paraat staan. Het is een bijzondere situatie en dan moet je er met z'n allen voor gaan."

Alle begrip

Toch heeft dokter Kroon alle begrip voor mensen die ondanks alle waarschuwingen toch het ijs op gingen. "We snappen dat wel. Mensen worden enthousiast van dit weer. Ik ben zelf ook op het ijs geweest."