Piet Paulusma: "Het is spekglad, op de stoep kun je het wel vergeten"

Vanochtend hebben we nog last van regen en ijzel, voorspelt Piet. "Ook hebben we hier en daar kans op sneeuw. De ijzel zal langzamerhand verdwijnen. Vanmiddag alleen nog regen en langzaamaan wordt het in de loop van de dag droog. In het noorden en oosten van onze provincie blijft de temperatuur laag rond de 3 of 4 graden. Vannacht meest droog weer, maar als het ook maar een beetje opklaart, kan het toch weer glad worden."