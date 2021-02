Schoolkoepel Proloog over schoolsluiting: "Dit is een verschrikkelijk dilemma"

Volgens de voorspellingen is de situatie op de weg maandag vergelijkbaar met de ijzelwinter van 2016. "Dan kunnen we niet anders dan het besluit nemen om de schooldeuren te sluiten", vertelt Helder. "Tussen zes en negen uur 's ochtends gaan de meeste mensen en leerlingen op weg. Code rood is voor ons het signaal om dit besluit te nemen om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen."

Thuisonderwijs of ijsvrij?

Het moment dat basisscholen opnieuw de deuren moeten sluiten, is heel vervelend, vindt ook Helder. Hoe de scholen deze dag invullen, durft de directeur niet te zeggen. "We hebben er geen zicht op of scholen thuisonderwijs geven of dat de kinderen ijsvrij krijgen. Dat besluit nemen de scholen individueel en communiceren ze zelf met de ouders."