WINTERBLOG: Temperatuurstijging van 30 graden volgens Piet niet uniek

Afgelopen weekend stonden we nog op de schaatsen, maar het duurt niet lang meer voordat de lente voor de deur staat. "Het zuiden van Europa is nu wat aan het opwarmen. Ik verwacht zondag temperaturen van z'n tien, elf graden", zegt weerman Piet Paulusma.

"Als je dat vergelijkt met temperaturen van -15 van afgelopen week, dan ga je op sommige plekken zo'n 30 graden omhoog." Heel uniek is zo'n omslag echter niet. "Halverwege februari is het niet zo heel bijzonder dat het twaalf graden is. Het record staat op achttien graden."

Code rood

Twee weekenden code rood achter elkaar is wel weer bijzonder. "De ene keer met de komst van de kou en de andere keer met het wegtrekken van de kou. Dat gebeurt niet zo vaak", zegt Paulusma.

Volgens hem wordt er vaker code rood afgegeven omdat de samenleving is veranderd. "Het is veel drukker op de wegen. Er zijn internationaal afspraken gemaakt voor wanneer het code geel, oranje of rood is. Code rood is vrij extreem, maar wordt niet vaak uitgegeven."