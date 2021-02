LIVEBLOG: Vaarverbod blijft van kracht | Honderden mensen niet gevaccineerd door ijzel

Doordat de test- en vaccinatielocaties van GGD Fryslân tot 14.00 uur niet open waren, konden mensen 800 mensen vanochtend niet worden gevaccineerd. Dat zegt Nils van Mourik van GGD Fryslân. Bovendien zijn er 300 afspraken afgezegd van mensen die een coronatest zouden laten doen.

Het was al de tweede keer in korte tijd dat het weer voor vertraging bij de test- en vaccinatielocaties in Fryslân zorgt. De GGD hoopt de vertraging in de loop van de week in te halen.