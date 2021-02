UPDATE: Arriva start busvervoer weer op vanaf 13.00 uur

Nikkie Smit van Arriva legt uit waarom Arriva maandagochtend om 07.00 uur het besluit nam om de weg niet meer op te gaan. "We zijn vanochtend vroeg wel gestart met de dienstregeling, maar we hebben om 07.00 uur het besluit genomen om te stoppen. Bussen waar nog mensen inzaten, hebben hun route afgemaakt en hebben toen de stalling opgezocht."

Aantal bussen gestrand

Een aantal buschauffeurs lukt het niet om de stalling te bereiken. Zij strandden onderweg. "Voor hen zat er niets anders op dan te wachten op de hulpdiensten", vertelt Smit. "Gelukkig zaten er geen mensen in deze bussen. Deze chauffeurs hebben aan ons doorgeven wat ze op de weg tegenkwamen. Ze zijn onze ogen en oren op de weg. Wanneer zij zeggen dat het niet vertrouwd is, dan stoppen we met rijden. Om iedereen duidelijkheid te geven, hebben we besloten om overal in Fryslân de dienstregeling neer te leggen."

Altijd rijden

Een vraag die veel mensen hebben, is waarom Arriva niet al eerder eht besluit nam om niet te rijden. Smit: "Bij Arriva hebben we als voornemen om gewoon te rijden, ook bij code rood. Wanneer de hoofdwegen veilig zijn, dan kan dat. Gisteravond hebben we reizigers wel alvast op de hoogte gebracht en geadviseerd om onze website goed in de gaten te houden."

Op het spoor had Arriva geen last van de ijzel. De treinen konden gewoon rijden.