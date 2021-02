Molshopen in de tuin? Geef het door tijdens de mollentelling

Voor het derde jaar op rij houden de Zoogdierenvereniging en Vroege Vogels een landelijke mollentelling. Normaal is die telling in het weekend, maar vanwege de vorst en het hoge water kunnen mensen nu een week lang tellen. Het gaat volgens Elze Polman van de Zoogdierenvereniging vooral om het aantal molshopen en niet om het aantal mollen. "Het gaat niet om 'wie is de mol', maar waar is de mol?"