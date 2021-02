Einde van de vorst komt mooi op tijd voor watervogels

Houtsnippen

Dat er in de winter vogels dood gaan, hoeft op de lange termijn geen schade toe te brengen aan een vogelsoort, omdat alleen de sterkste exemplaren overblijven en voor een nieuwe generatie kunnen zorgen. Ook zijn er soorten, zoals de ijsvogel, die niet tegen een strenge vorstinval zijn opgewassen. En soorten zoals houtsnippen, die anders vooral in het donker actief zijn, zien we nu ook overdag veel meer omdat ze meer eten nodig hebben. Bovendien kunnen ze zich niet goed verschuilen, omdat ze opvallen in de sneeuw. Voor vogels die nu in dekking blijven, kunnen schaatsers die in het ried belanden ook veel overlast geven.